На трассе Екатеринбург – Пермь водитель «Нивы» погиб, врезавшись в Peugeot

На трассе Пермь – Екатеринбург мужчина на «Ниве» выехал на встречную полосу и снес Peugeot. От полученных травм водитель погиб, еще три человека получили травмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла сегодня в 03:40 на 190 километре трассы. 60-летний водитель «Нивы», двигаясь со стороны Екатеринбурга, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot Boxer. После удара «француз» перевернулся на бок.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте. В иномарке находились три женщины, которые получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Водитель Peugeot 1990 года рождения не пострадал.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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