На Среднем Урале и в Прикамье 70 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

Порывистый ветер и гроза оставили без света 10 населенных пунктов в Свердловской области. В соседнем Пермском крае обесточены 60 населенных пунктов.

Непогода оставила без света ряд населенных пунктов Свердловской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», нарушения зафиксированы в сетевом комплексе Сысертского, Белоярского и Горноуральского, Невьянского и Асбестовского городских округов. К утру сегодняшнего дня без света остаются 2600 жителей 10 населенных пунктов. Все плановые ремонтные работы приостановлены, энергетики занимаются восстановлением работы этих участков.

Куда хуже пришлось жителям Пермского края – здесь по состоянию на 7 часов утра света нет у 15,6 тысяч человек в 60 населенных пунктах, перебои в подаче электроэнергии зафиксированы в Перми, Усольском, Карагайском, Нытвенском, Ильинском, Октябрьском, Чусовском, Кудымкарском, Юсьвинском и ряде других районов края. Принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

«В ОАО «МРСК Урала» работает Центр поддержки клиентов. По единому телефонному номеру: 8 800 2001 220 (звонок бесплатный) можно получить информацию о ходе восстановительных работ», – напомнили энергетики.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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