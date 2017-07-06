На Урале члены русско-китайского ОПС вывели в КНР почти 600 млн рублей

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга стартует процесс по делу организованного преступного сообщества, которое занималось выводом средств из России в Китай. Всего на скамье подсудимых десять человек, двое их которых – граждане КНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи установили, что ОПС действовало на Урале с 2014 года. Организаторами выступили два жителя Екатеринбурга, один тюменец и еще один гражданин КНР. По информации «Коммерсанта», преступная группа принимала деньги от недобросовестных китайских предпринимателей, передавала их людям, занимающихся обналом, и через подставные фирмы деньги выводились в Китай. В материалах дела указывается, что конторы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении им персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий.

По данным следствия, только с апреля по декабрь 2014 года на счета китайских компаний было переведено почти 600 миллионов рублей. Сторона защиты, в свою очередь, заявляет, что все контракты с китайскими партнерами российских бизнесменов были оформлены надлежащим образом. Более того, они не вызвали никаких подозрений у банков, осуществлявших переводы денег за границу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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