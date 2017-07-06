Артисты Камерного театра заявили о долгах по зарплате за три месяца

В Екатеринбурге сотрудники Камерного театра заявили о серьезных долгах по зарплате. По их словам, денег они не видели с апреля текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о складывающейся ситуации рассказала на своей страничке в социальной сети Facebook актриса Татьяна Малинникова, которая сотрудничает с Камерным театром на протяжении года. По ее словам, «ровно три месяца, как ни одному артисту не выплачивается заработная плата». «Многие актеры параллельно трудятся в других театрах, иначе не выжить, но есть и старожилы Камерного (каково им, можете себе представить). Руководству на нас всех плевать с высокой колокольни, плевать и на театр в целом, и на спектакли. Нам нужна помощь. Давайте общими усилиями доведём эту информацию до людей, которые смогут повлиять на эту ситуацию», – написала Малинникова.

В министерстве культуры Свердловской области и в самом Камерном театре пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.07.17

Носова опять сватают в Кемерово, но он встречается с Куйвашевым. / Обвиняемому в убийстве Ольги Медведевой продлили срок ареста до ноября. / Власти Екатеринбурга опубликовали постановление о тотальной отмене автобусов и трамваев: сроки и маршруты (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»