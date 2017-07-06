Ни США, ни Канады – Кубок мира в Екатеринбурге пройдет без главных хоккейных соперников России

В Екатеринбурге идет подготовка к Кубку мира среди молодежных клубных команд, который пройдет здесь уже во второй раз. Первый был в 2015-м. Тогда хозяев у Кубка было три – помимо уральской столицы, матчи проходили в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. В этом году принимать игры будут только Екатеринбург и Верхняя Пышма.

Матчи пройдут с 19 по 27 августа. В этом году в турнире участвуют восемь команд из семи стран: Казахстана (клуб МХЛ «Снежные Барсы»), Латвии (ХК «Рига»), России («молодежка» «Автомобилиста» ХК «Авто», которая принимает участие в Кубке на правах хозяина, и МХК «Красная Армия»), Финляндии («Йокерит», выступающий в финской СМ-Лиге), Чехии («Тршинец» – играет в молодежной чешской лиге), Швейцарии («Давос», четырехкратный чемпион швейцарской лиги) и Швеции (действующий обладатель кубка шведского молодежного чемпионата ХК «Модо»).

Команд из США или Канады в этом году на Кубке мира среди молодежных клубных команд не будет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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