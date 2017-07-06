«Кувалда» из Нижнего Тагила вышла замуж за «звездного» адвоката по делу Лошагина

Чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина, известная как «Кувалда», вышла замуж за известного московского юриста Сергея Жорина. Адвокат в свое время выступал в громком уголовном деле фотографа Дмитрия Лошагина со стороны потерпевших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации СМИ, молодожены сыграли свадьбу в подмосковном ТРК Barviha Luxury Village. Уточняется, что среди приглашенных гостей был депутат Госдумы России, чемпион мира по боксу Николай Валуев. «Сколько веревочке не виться…» – написал Жорин в Instagram, опубликовав фотографии с торжества.

Стоит отметить, что у Рогозиной – самой титулованной спортсменки в мире женского бокса, долгие годы проживавшей в Нижнем Тагиле, есть сын от первого брака. У Жорина это тоже не первый брак.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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