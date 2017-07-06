Суд обязал РЖД создать рабочие места для инвалидов в Каменске-Уральском

По иску Свердловского транспортного прокурора суд обязал подразделение РЖД ввести квоты для инвалидов.

После проверки Свердловской транспортной прокуратуры было установлено, что в Каменск-Уральской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ОАО «Российские железные дороги» не созданы рабочие места для трудоустройства инвалидов в размере установленной квоты.

В результате транспортный прокурор обратился с иском в суд о возложении на ОАО «РЖД» обязанности создать в дистанции рабочие места для приема на работу инвалидов в размере не менее 3% от среднесписочной численности работников. Железнодорожный суд иск удовлетворил в полном объеме.

Каменск-Уральский, служба новостей РИА «Новый день»

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