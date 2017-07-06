Вынесен приговор уральцу, из ревности убившему человека и ранившему еще двоих

Североуральский суд вынес приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ («УбийствоУ) и ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР, ранее четырежды судимый 42-летний мужчина на этот раз приговорен к 17 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.

Напомним, резонансное преступление было совершено в декабре прошлого года. О нем сообщили по телефону в дежурную часть около полуночи 12 декабря. На место происшествия был оперативно направлен наряд полиции. В квартире, указанной гражданами, сыщики обнаружили тело 28-летнего Андрея Соболева с колото-резаной раной в области живота. Из этой же квартиры в больницу врачи неотложки доставили 26-летнюю хозяйку по имени Кристина и ее 29-летнего мужа Александра с ножевыми ранениями. Также сотрудники полиции нашли в квартире спящую женщину 1978 года рождения. Она пояснила, что совместно со своим сожителем и знакомым устроили у соседей застолье. Через некоторое время гражданский муж гостьи поссорился с собутыльниками и отлучился домой, где взял два кухонных ножа и вернулся обратно. Ему долго не открывали, и он заподозрил, что его сожительница решила уединиться с другим. В конце концов открывший ему дверь гость получил смертельный удар ножом. Вышедшим в коридор на шум хозяевам он также нанес серьезные травмы, к счастью, они оказались не роковыми. Саму сожительницу злоумышленник не тронул. После побоища он ушел к себе домой, где лег спать, а впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ножи, ставшие орудием преступления, были изъяты в его квартире.

Североуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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