Четверг, 6 июля 2017, 16:26 мск

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В Красноуфимске задержан охотник за сварочными аппаратами

В Красноуфимске задержан охотник за сварочными аппаратами

В Краноуфимске задержан похититель сварочных аппаратов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Свердловской области, в дежурную часть ОВД Красноуфимска поступило сообщение от местного жителя, который пояснил, что со двора его дома украли сварочный аппарат. Прибывшей следственно-оперативной группе мужчина рассказал, что накануне к в гости заходил знакомый. Мужчины распивали спиртное. В какой-то момент гость, сказал, что его ему нужно встретиться с матерью, встал и ушел.

Через некоторое время хозяин обнаружил, что со двора пропал сварочный аппарат. Соседка подтвердила его опасения, рассказав, что видела, как из дома выходил мужчина, который нес в руках какую-то коробку. Отправившись на поиски похитителя, потерпевший обнаружил его в одном из магазинов города, но гражданин пояснил, что ничего не знает о пропаже сварочного аппарата, свою причастность к хищению инструмента он категорически отказался признавать. Тогда мужчина обратился за помощью к сотрудникам органов внутренних дел.

Сыщики уголовного розыска доставили подозреваемого 1987 года рождения в отдел полиции, где он в ходе опроса сознался в содеянном. С его слов, он давно приметил лежавший в доме товарища аппарат, который во время очередного визита похитил. Буквально через несколько домов на той же улице злоумышленник нашел покупателя и продал инструмент за символические 2000 рублей. Деньги, с его слов, ему были нужны были для того, чтобы отдать долги.

В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Стоит отметить, что подозреваемый не имеет постоянного места работы, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. По данному факту дознавателем МО МВД России «Красноуфимский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день

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