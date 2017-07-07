Пятница, 7 июля 2017, 08:20 мск

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В Екатеринбурге будут судить экс-следователя полиции, получившего взятку в ТЦ

В Екатеринбурге будут судить экс-следователя полиции, получившего взятку в ТЦ

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший следователь полиции, задержанный в ТЦ при получении взятки.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемый работал в должности следователя отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела № 1 СУ УМВД России по Екатеринбургу. Находясь в ТЦ «Алатырь» на улице Малышева, он получил первую часть взятки в 50 тысяч рублей, позже ему должны были передать столько же. Деньги

предназначались за прекращение уголовного дела в отношении взяткодателя. Мздоимец сам сообщил в компетентные органы о вымогательстве взятки, поэтому уголовное дело против него прекращено. В настоящее время материалы против следователя направлены в Верх-Исетский районный суд, ему грозит до 6 лет колонии.

Пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых прокомментировал дело так: «Выявили и задержали нерадивого сотрудника, о котором идет речь, сыщики подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. По итогам проведенной служебной проверки лейтенант юстиции 1991 года рождения еще в феврале 2017 года был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам. Если его вину докажет суд, он понесет уголовную ответственность. Его непосредственный руководитель понижен в занимаемой должности и переведен в другое подразделение. Второй руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности в виде выговора. С целью профилактики подобного рода ЧП среди личного состава, приговор предстоящего судебного заседания будет доведен до всего гарнизона».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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