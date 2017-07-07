В Екатеринбурге до октября закрывается движение в районе железнодорожного вокзала (КАРТА)

В Екатеринбурге энергетики закрывают движение по двум улицам Железнодорожного района. Объезд будет организован по улицам Восточной и Луначарского.

Движение закрывается по улицам Мамина-Сибиряка и Азина, где АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» будет вести ремонтные работы.

«На первом этапе – с 17 июля по 20 августа – на Мамина-Сибиряка от Челюскинцев до Мамина-Сибиряка, 2а, рабочие займутся плановым ремонтом сети теплоснабжения. Продолжат специалисты работы 21 августа: до 10 октября они будут перекрывать улицу Мамина-Сибиряка от дома № 2а до Азина, а также улицу Азина от Мамина-Сибиряка до Азина, 21», – прокомментировали в пресс-службе администрации города. Объезд закрытых участков будет организован по улицам Восточной и Луначарского.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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