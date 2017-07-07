Пятница, 7 июля 2017, 10:39 мск

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На выходные синоптики пообещали Екатеринбургу дождь умеренный и дождь обычный

На выходные синоптики пообещали Екатеринбургу дождь умеренный и дождь обычный

Выходные в Екатеринбурге будут не менее мрачными и мокрыми, чем конец недели. Синоптики в ближайшие три дня обещают только дождь.

Дождливая погода на Среднем Урале закрепилась до конца недели. В столице региона, согласно прогнозу ФГБУ «Уральское УГМС», сегодня будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха около 16-18 градусов. Завтра и в воскресенье – 21-23 градуса. Причем в субботу ожидается «облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь», а на следующий день – «облачно с прояснениями, дождь».

В целом по области ожидается аналогичное разнообразие. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, в горах до сильного; в отдельных районах гроза, град, температура около 16-21 градуса днем в пятницу, облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь и 18-23 градуса в субботу и облачно с прояснениями, дождь в воскресенье.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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