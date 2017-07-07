В Екатеринбурге породистый котенок довел до суда двух женщин

В Екатеринбурге породистый маленький котенок довел до суда двух женщин. Заводчица отказалась передавать животное новой хозяйке и не вернула за него деньги.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского областного суда, в марте прошлого года жительница уральской столицы Виктория решила купить котенка и заключила договор с заводчицей. За котенка по кличке Chester Nibori Chily Peppers она внесла задаток – 3 тысячи рублей. Оставшиеся 10 тысяч рублей женщина по условиям договора должна была заплатить в апреле и после этого получить питомца. Но заводчица отказалась отдавать Виктории котенка, ссылаясь на то, что он не прошел полный курс лечения и нуждается в особом уходе специалиста. Взамен был предложен другой котенок, но Викторию этот вариант не устроил. Девушка пыталась забрать животное у заводчицы или хотя бы вернуть деньги, но ничего не вышло, поэтому она обратилась в суд.

«Истец обратилась в Орджоникидзевский районный суд c требованием о расторжении договора продажи котенка, взыскании материального ущерба и процентов за пользование чужими денежными средствами. В ходе судебного разбирательства ответчик отрицала факт получения денег и утверждала, что котенок был передан истцу в день заключения договора здоровым и со всеми необходимыми документами. Заслушав объяснения сторон и допросив свидетелей, суд удовлетворил требования истца частично. Был расторгнут договор купли-продаж, с ответчика взыскано 14 017 рублей, в том числе 6 тысяч рублей в счет неисполнения обязательств по договору продажи, 617 рублей – проценты за пользование денежными средствами, 7 000 рублей – оплата услуг представителя, 400 рублей – госпошлина», – пояснили в суде.

Заводчица с таким решением суда не согласилась и обжаловала его в Свердловском областном суде. В жалобе она указывала, что суд первой инстанции не допросил еще одного свидетеля и не взял детализацию телефонных звонков, которые подтверждают, что Виктория все-таки получила своего котенка. Суд апелляционной инстанции пошел ей навстречу и допросил этого свидетеля, однако он не смог однозначно подтвердить доводы ответчика. В итоге решение районного суда осталось в силе.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.07.17

На выходные синоптики пообещали Екатеринбургу дождь умеренный и дождь обычный. / Из-за летних морозов овощи в России подорожали в полтора раза. / В Екатеринбурге до октября закрывается движение в районе железнодорожного вокзала (КАРТА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»