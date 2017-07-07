«У нас прекрасно оперируют, теперь надо научиться реабилитировать», – Свердловская область стала площадкой по восстановлению россиян после инсультов

Свердловская область стала лучшей среди регионов России по нейрореабилитации – восстановлению пациентов, которые перенесли нейротравмы. Чаще всего речь идет об инсультах. «Нейротравма – это самая тяжелая инвалидность и самые большие затраты на восстановление. Сейчас мы научились спасать, но еще не научились возвращать пациентов к жизни, из которой они выпали в результате травмы», – рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге главный реабилитолог РФ Галина Иванова. По ее словам, главная проблема – кадровая. «Эта дисциплина не менее сложна, чем собственно нейрохирургия – в США и в Сингапуре подготовка специалиста длится 11 лет», – отметила она.

Ее коллега, главный реабилитолог УрФО, невролог, главный врач Клинического института мозга Андрей Белкин также заметил, что важно сейчас именно нарабатывать практику, учить целые бригады врачей реабилитации. «Есть два понятия – реанимация и реабилитация. Первое – возобновление жизни. Второе – восстановление возможностей. Они созвучны. И неразрывны. Человек не умер от тяжелого заболевания, первый этап решен, второй вопрос – а что дальше? Недостаточно остаться в живых. Надо стать полноценным членом общества. Эта особенно сложно для пациентов, которые оказались прикованы к постели. Задача центра – взять на себя хлопоты о тяжелых пациентах, насколько это возможно в рамках госгарантий. И сегодня пациенту дается попытка на восстановление – 10 дней в интенсивном режиме с ним работает большая команда. У нас на 40 коек почти 200 сотрудников. Это дорого, но только так это будет эффективно. У нас прекрасно оперируют, но теперь надо научиться реабилитировать», – подчеркнул он.

Кстати, именно разработки профессора Белкина легли в основу пилотного проекта по нейрореабилитации, который был запущен в Свердловской области. «За последние три года больше 10 тысяч человек получили реабилитацию после нейротравм. И нашими наработками вся Россия сейчас пользуются. Что касается стоимости, то она рассчитывается исходя из тяжести состояния пациента, объема вмешательств. Как правило, от 22 до 75 тысяч рублей за случай лечения. Затраты государства на лечение инсульта еще выше», – сказал глава ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин. Он также подчеркнул, что нейрореабилитация проводится в рамках ОМС, то есть дополнительных затрат пациент, перенесший инсульт, не несет.

Как рассказал глава областного минздрава Игорь Трофимов, Свердловская область стала лучшим регионом по реабилитации по итогам 2016 года. «Всех больных мы стараемся провести через этап реабилитации. Это обязательный этап – особенно в нейрореабилитации. Это не право выбора пациента, потому что эта помощь требуется всегда. Это не санаторий и не курорт, не грязелечебница, это тяжелый этап выхаживания больных в больнице. Если мы удачно провели интенсивную терапию, то пациент 100% должен проходить реабилитацию», – отметил он.

По его словам, в Свердловской области сегодня есть 14 медицинских учреждений, которые имеют лицензию на реабилитацию. «Девять для взрослых – это «Озеро Чусовское», в Екатеринбурге городские больницы №3 и №6, первоуральская городская больница, медсанчасть Нижней Салды, больница Каменска-Уральского, клиника Павлова и так называемый центр Тетюхина. Еще два медучреждения могут оказывать помощь и детям, и взрослым – это санатории «Липовка» и «Руж». Еще три детских – «Бонум», Областная детская клиническая больница №1 и больница в Каменске-Уральском», – перечислил министр.

При этом Россия пока отстает от мировой медицины по нейрореабилитации. Об этом сегодня говорил генеральный директор университетского госпиталя нейрореабилитации InstitutGuttmann в Барселоне Жузеп Мария Рамирес. По его словам, в нашей стране темой реабилитации занялись сравнительно недавно. «То, что я увидел в клинике Андрея [Белкина], это замечательные вещи. Но временную дистанцию, на которую Россия отстает, придется пробежать быстро. По данным ВОЗ, нейрологические проблемы – третьи по важности для населения XXI века. При этом нейрореабилитация – это молодая дисциплина, в которой не так много того, что называется «доказательная медицина». Нам важно использовать только научно доказанные методы, работать на основании протоколов. Только в этом случае мы будем эффективными», – подчеркнул доктор Рамирес. Он также отметил, что для результативности нейрореабилитации должны работать целые команды специалистов, где невролог – больше не главный эксперт. «Помимо этого должен быть физиотерапевт, нейропсихолог, трудотерапевт, медсестра. Если мы такой командой и технологиями располагаем, плюс если есть поток пациентов, тогда центр будет выдающимся», – подчеркнул каталонец.

Галина Иванова, в свою очередь, отметила, что сейчас в России остро не хватает специалистов, которые могут работать в таких командах. «Как готовятся специалисты? Например, ЛФК – это опция допобразования, которую дают в институтах физкультуры, причем эти специалисты ориентированы на работу с уже состоявшимися инвалидами, а нам нужны специалисты, которые будут работать в реанимации с человеком, который не должен стать инвалидом. С клиническими психологами вопросы почти решены – их готовят в СПбГУ и МГУ. При активном прессинге Минздрава было создано профессиональное сообщество клинических логопедов. Минздрав был вынужден заходить на соседние территории и влиять на профессиональные стандарты, потому что этим должны заниматься Минтруде и Минобрнауки, но там не было таких движителей. Тем не менее, мы получили поддержку от [советника президента РФ по делам инвалидов Александры] Левицкой и [вице-премьера РФ по здравоохранению Ольги] Голодец. Надеюсь, к концу года будут подтверждены профессиональные стандарты, а медицинские вузы возьмут на себя опцию по подготовке в том числе и немедцинских кадров, как это сделано, например, в прибалтийских странах. По их опыту мы видим востребованность этих специалистов – там конкурс на платный факультет по подготовке физиотерапевтов составляет 10 человек на место, а на логопеда – 12 человек», – добавила главный реабилитолог РФ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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