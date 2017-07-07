К Солнечному подведут трамвайную линию от метро

В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит станцию метро «Ботаническая», трамвайную остановку «Мусорского», новый жилой район Солнечный и будущий ТЦ «Аутлет».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соглашение об этом подпишут 12 июля в 10:30 на площадке «Иннопрома» и.о.главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко и гендиректор ЗАО «Форум-групп» Сергей Воробьев.

Как сообщили в компании, после реализации этого проекта жители «Солнечного» смогут добираться до станции метро «Ботаническая» за 25 минут. Протяженность новой трамвайной линии составит примерно 3 км. Кроме того, соглашение предусматривает реконструкцию существующей линии от микрорайона Ботанический до «Керамики», протяженность участка составляет 6,5 км.

Для строительства нового участка трамвайной линии от остановки Мусоргского до жилого района «Солнечный» генеральный застройщик района совместно с администрацией города обязуется разработать техническое задание на проектирование трамвайной линии до 30.07.2017. Для реконструкции существующего участка трамвайной линии от станции метро «Ботаническая» до остановки «Мусоргского» будут разработаны мероприятия для повышения скорости движения трамваев: по обустройству пересечений с проезжей частью; по обустройству остановок для увеличения скорости высадки/посадки пассажиров; проведен анализ эффективности внедрения интеллектуальной системы контроля движения трамваев «умный светофор». Необходимость повышения транспортной доступности района «Солнечный» нарастает. Напомним, всего в нем планируется построить до 2,5 млн квадратных метров жилья. Он рассчитан на проживание 85 тыс. человек. Микрорайон занимает площадь около 360 га. Сейчас в районе сданы в эксплуатацию три жилых квартала. Идет строительство еще пяти жилых кварталов, а также образовательных, спортивных и социальных объектов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.07.17

«Приговор нарушает мои конституционные права»: видеоблогер Руслан Соколовский выступил с последним словом. / Городской пруд вновь превратился в огромную свалку: дно водоема покрыто тоннами мусора. / Забежавший в Екатеринбург лисенок оказался ранен, но его уже лечат. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»