Осенью россиян заставят рассказать, почему у них мало детей

За последний год в России серьезно упала рождаемость. В этом году пройдет «исследование репродуктивных планов населения», респондентов расспросят о составе их семьи. При этом в статистику попадут не только граждане страны, но и иностранцы.

Такое исследование, как рассказала сегодня на пресс-конференции начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина, проходит раз в пять лет. Но фактически старт дали в 2012 году и тогда исследование проходило по выборочным регионам, в этом же году опрос проведут по всей стране. Участвовать будут 15 тысяч респондентов, женщины возрасте 18-44 лет и мужчины 18-60 лет. «В этом году мы уже видим серьезное сокращение рождаемости, почти на 10 %. Респондентам будет задано 80 вопросов по семи разделам: это так называемая паспортичка, брачная история, история рождения ребенка, мотивы рождения, уровень жизни семей и так далее. Например, будет вопрос «Какой размер регионального материнского капитала будет достаточен для увеличения рождаемости в вашем регионе?»», – проиллюстрировала сотрудник Росстата. Она отметила, что в прошлый раз ни один из вопросов, касающихся оценки демографической политики страны, не набрал максимальных 5 баллов, материнский капитал набрал только 4 балла. «Интервьюер будет лично общаться с опрашиваемыми, опрашиваться будут частные домохозяйства, постоянно проживающие в России, то есть год и более. Это и граждане, и не граждане страны», – прокомментировала Никитина.

Исследование будет проведено довольно оперативно: 19-21 сентября интервьюеры пройдут обучение, а уже 6 октября они должны сдать итоги опроса. Какие конкретные районы Свердловской области попадут под исследование, пока не известно, понятно лишь, что Екатеринбург в их списке точно окажется.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.17

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