Свердловская область оказалась самой бедной на сельскохозяйственные земли в УрФО

Стали известны первые итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи. Свердловская область оказалась регионом с самой меньшей территорией, где развивают сельское хозяйство. За последние несколько лет в регионе стало значительно меньше дачников и огородников-любителей, при этом в среднем у каждого их них выросли наделы.

Напомним, всероссийская перепись населения прошла в прошлом году. Статисты опросили фермеров, владельцев личного подсобного хозяйства, предпринимателей и сельскохозяйственные организации. Оперативно проанализировать всю информацию в Росстате технически не могут, только к концу этого года будут готовы предварительные результаты, а полностью все данные подобьют лишь к четвертому кварталу 2018 года. Пока же есть некоторые общие цифры о числе аграриев в стране. Как рассказал сегодня на пресс-конференции Сергей Егоренко, заместитель руководителя Росстата, в целом тенденция в аграрном секторе такова: количество организаций и личных хозяйств сокращается, по сравнению с 2006 годом их стало меньше на 40 %, при этом их площадь растет, посевные площади увеличились в 1,7 раза. Почти на 2 миллиона выросло количество заброшенных земель.

Аналогичные изменения есть в Свердловской области. По словам руководителя Свердловскстата Елены Кутиной, в регионе работает 691 сельскохозяйственная организация, 1911 фермерское хозяйство, десять лет нахад их было 829 и более двух тысяч соответственно. Количество личных хозяйств с 51 тысячи упало на тысячу, а вот садоводческих объединений стало несколько больше. «Интересное наблюдение, мы видим увеличение средней площади дачных объединений с 1,3 га до 24 га», – отметила Кутина.

Свердловская область оказалась антилидером в УрФО по обеспеченности сельскохозяйственными и пахотными угодьями, даже несмотря на то, что это самый большой регион в федеральном округе. Самым аграрным регионом ожидаемо стала Курганская область.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.17

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