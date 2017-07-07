На Урале отдали под суд инкассатора, ограбившего работодателя и проигравшего в казино 4 млн

Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по делу инкассатора, который воровал вверенные ему деньги и спускал их в казино.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, на скамье подсудимых окажется 27-летний молодой человек, работавший в Первоуральском участке Свердловского областного управления инкассации ЦБ РФ. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, совершенное в особо крупном размере»). 17 марта в полицию от руководителя инкассаторской организации поступило заявление, что у предприятия похищена крупная сумма денег. В ходе проверки было установлено, что пропало свыше 4,2 миллионов рублей. Подозрение сыщиков пало на одного из сотрудников. Во время допросов он сознался в том, что в течение нескольких дней брал вверенные ему денежные средства и проиграл их в онлайн-казино, а также на биполярных аукционах.

«Мужчина пояснил, что планировал «взять на время» деньги, выиграть, а затем вернуть «позаимствованные» средства на место», – уточняли ранее в ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«Денежные средства от организаций поступали в инкассаторских сумках, из которых часть денег и похитил обвиняемый. Чтобы скрыть факт хищения он из новых поступлений перекладывал денежные средства в предыдущие инкассаторские сумки и направлял для сдачи в банк», – говорят в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первоуральский городской суд.

Инкассатору грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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