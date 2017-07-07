«Иннопром» стал потреблять в два раза больше энергии с момента первой выставки

Свердловские энергетики, которые занимаются энергоснабжением павильонов «Екатеринбург-Экспо», где в очередной раз пройдет «Иннопром», поделились любопытными цифрами. Выяснилось, что с каждым годом выставка требует все больше электричества. «Вся автоматика уже проверена, оборудование готово к росту нагрузки. Всегда в первый день выставки потребление электроэнергии увеличивается в несколько раз. За один час работы выставка потребляет столько же, сколько в обычное время за целый день. Мы готовы обеспечить МВЦ «Екатеринбург-Экспо» до 10 МВт мощности потребления. Этот уровень еще не был достигнут, хотя все время увеличивается. Сравните, самый первый форум 2011 года потреблял в день 3,7 мегаватта, в последние два года – около 7 МВт», – прокомментировал первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Облкоммунэнерго» Сергей Куликов.

Во время проведения выставки оперативные бригады компании будут дежурить на объекте круглосуточно, чтобы по всех павильонах нормально функционировала мощная система кондиционирования и освещения, звуковое сопровождение стендов, а также экспонаты, которым требуется электричество. Энергоснабжение международного выставочного центра обеспечивают две подземных кабельных линии протяженностью 3,4 км каждая. Они соединяют подстанцию «Авиатор» и распределительный пункт РП – 9501 в самом «выставочнике». Осмотры оборудования проходят каждый час.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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