Сеть для «Иннопрома» привели к мобильным эталонам

Телеком-инженеры усилили сигнал мобильной связи на Кольцовском тракте. В преддверии международной выставки «Иннопром» скоростную автомобильную трассу от аэропорта Кольцово окутали еще более скоростными линиями в сети 4G. Теперь интернет вдоль всей дорожной магистрали стал еще быстрее, а голосовые услуги – стабильнее.

Пропускная способность Кольцовского тракта – 50-100 тысяч автомобилей в сутки. На протяжении всех 12 километров трассы связисты гарантируют еще более надежный сигнал сети.

Учитывая увеличение пассажиропотока в аэропорту «Кольцово», специалисты «МегаФона» провели технические мероприятия по расширению емкости сети. Теперь в ожидании рейса или получения багажа уральцы и гости Екатеринбурга могут комфортнее пользоваться мобильным интернетом, мгновенно загружать почту, видео на смартфон или планшет. Настройки сети изменили и на прилегающей к аэропорту территории – в гостинице Angelo, расширив 3G-покрытие для улучшения качества голосовой связи.

Главная площадка «Иннопрома» – международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» также прошла проверку связистов: базовая станция «Меркель» обеспечит надежность сети во всех павильонах, даже с учетом увеличения мобильного трафика. По данным аналитиков оператора, в дни «Иннопрома» нагрузка на сеть возрастает на 250% в сравнении с обычным днем. Для гарантии отказоустойчивости сети и постоянного мониторинга созданной инфраструктуры задействованы сразу две технологии связи: оптические каналы и радиорелейные линии.

«Суммарно более 15 объектов связи прошли модернизацию, актуализацию настроек и оптимизацию параметров. В частности, проведены улучшения покрытия на тех локальных участках, где планируется повышение нагрузки. По нашим оценкам, не менее половины интернет-трафика гостей и участников выставки придется на сети 4G, поэтому мы позаботились о том, чтобы все абоненты получили качественный сервис благодаря нашей надежной инфраструктуре», – рассказал Антон Щербаков, директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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