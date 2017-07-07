В День семьи, любви и верности стартует VIII Всероссийская студенческая стройка «Академический»

Завтра, 8 июля, в районе Академический состоится церемония начала Всероссийской студенческой стройки и одновременно празднование Дня семьи, любви и верности.

Как сообщают организаторы, в 2017 году Всероссийская студенческая стройка «Академический» пройдет в восьмой раз. В ней примут участие 9 отрядов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

В этом году праздник совпал с Днем семьи, любви и верности. Студенты строительных отрядов из разных городов России подготовили увлекательную концертную программу для жителей.

В 12:00 у памятного знака участникам студенческих отрядов, участвовавших в строительстве Академического (ул. Краснолесья, 143) начнется сбор отрядов, построение, перекличка. В 16:00 на площадке у храма начнется концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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