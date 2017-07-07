В Екатеринбурге распродают имущество обанкроченного виншампанкомбината

Имущество обанкроченного Екатеринбургского виншампанкомбината выставлено на торги. На первых торгах планируется пустить с молотка оргтехнику и автопогрузчик. Стоимость аппаратов, где производили «Советское шампанское» и вина, будет определена в ближайшее время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 17 июля начинается прием заявок на участие в торгах имущества ЕВШК. Выставляется 44 лота. Это автопогрузчик за 100 тысяч и разнообразная оргтехника – принтеры, мониторы, бесперебойники и прочее. Кроме того, конкурсному управляющему поступили предложения от компаний, у которых в залоге находится имущество ЕВШК, об определении стоимости. Это, в частности, оборудование, находящееся у ООО «Мега-Алк», куда входят фильтр-пресс для соков и вин, баки из нержавейки, эмалированные танки, компрессоры, холодильные установки. Часть оборудования находится в залоге у ООО ЕИФК – автомат для переворачивания бутылок, линия разлива, акратофоры (аппарат для получения игристого вина резервуарным способом), автоматическая машина для надевания декоративых колпачков и прочее.

Напомним, Арбитражный суд Свердловской области признал Екатеринбургский виншапманкомбинат банкротом в декабре 2016 года. Требования кредиторов – более 328 миллионов. ЕВШК был основан еще в 1934 году, завод выпускал сухие вина, позже начал производство игристых вин, в том числе «Советского шампанского», также производились крепкие спиртные напитки. Предприятие приостановило свою работу еще в феврале этого года, подав заявление в центральный аппарат Росалкогольрегулирования на отзыв всех лицензий на производство спиртосодержащей продукции. В марте алкогольный завод сократил почти весь штат работников – 121 человек. Официальной причиной увольнения стало «сложное финансовое положение».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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