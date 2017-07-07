Жена погибла, дочь – инвалид, жить негде. Погорелец из Красноуральска просит помощи у Путина (ФОТО)

У Павла Полякова в ночном пожаре 8 марта погибла жена. Младшая дочь получила ожоги 50 процентов тела. Дом сгорел дотла. Старшая дочь в ночь трагедии ночевала у бабушки, глава семейства был на смене – он работает конвертировщиком на Красноуральском металлургическом заводе. Отец-одиночка с трудом справляется с поиском жилья, лечением 2-летней дочери и работой.

Накануне он опубликовал в соцсетях гневный статус: «Ходил в администрацию города встать на очередь как погорелец, сказали – не положено мне жильё!!! Потом в больницу ребенку-инвалиду дорогостоящие лекарства выписать попросил – сказали не положено!!! Сказали, положено на работу идти, а то больничный максимум наше государство может оплачивать 90 дней, а дальше ребенку болеть не положено. Так что вывод один: не Нам положено а на Нас положено. И это государство просит, чтоб мы воспитывали патриотов, да война начнется – я первый сдамся с таким отношением».

Корреспонденту «РИА Новый День» Павел пояснил, что осознает: юридических оснований для получения квартиры либо иной помощи у него нет. Вдовец и его дети получили денежные компенсации – по 10 тысяч рублей. Сгоревший дом был частным, и на муниципальное жилье рассчитывать не приходится. Что касается лекарств, то необходимых для лечения дочери-инвалида медикаментов нет в перечне бесплатных препаратов.

Обратиться к президенту 27-летний красноуралец решил, так как не видит способа решить свои проблемы самостоятельно. После пожара семья живет в купленной на материнский капитал незадолго до трагедии квартире. Поляковы рассчитывали ее перепродать, так как сочли ее непригодной для жизни – там раньше жили алкоголики, и жилье требует капремонта. Но тяжелей всего Павлу решить вопрос с уходом за ребенком.

Жена и младшая дочь Павла

«Моей дочери назначали 300 сеансов электрофореза, четыре сеанса стоят 900 рублей. Еще выписали специальный гель для наружного применения. В день уходит один тюбик стоимостью в полторы тысячи рублей. Кроме денег – проблемы со временем. Нужно каждый день быть дома, а я раньше работал по сменам, ночью в том числе. На предприятии сейчас ищут мне место с дневной занятостью, но вопрос пока подвис», – рассказал Павел «Новому Дню». Мужчина надеется, что в ходе визита Владимира Путина на Урал обращениям рядовых уральцев будет уделяться особое внимание, и его просьба о помощи в любом виде будет услышана.

Павел Поляков с дочерьми

До трагедии это была обычная счастливая семья

Красноуральск, служба информации РИА «Новый День»

Красноуральск. Другие новости 07.07.17

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