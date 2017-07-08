Половину Новомосковского рынка захватил федеральный игрок (ФОТО)

Екатеринбуржцы сегодня обнаружили закрытыми павильоны и опустевшими лотки на Новомосковском рынке. Большая часть арендаторов площадей торгового комплекса съехала отсюда. И мера эта вынужденная.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» ещё оставшиеся на площадке продавцы, половину территории рынка выкупили под строительство гипермаркета сети «Леруа Мерлен». Когда здесь появится новый комплекс, пока не известно. Однако можно предположить, что его запуск серьёзно переориентирует покупательские потоки – подъезд к Новомосковскому рынку и со стороны Екатеринбурга, и со стороны области удобнее, чем, например, к ИКЕА и «Оби», на повороте к которым, как правило, образуются большие пробки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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