Суббота, 8 июля 2017, 12:48 мск

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Екатеринбург

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Еще одну улицу на ВИЗе перекрывают

Еще одну улицу на ВИЗе перекрывают

В Екатеринбурге продолжаются перекрытия улиц. По данным администрации города, с сегодняшнего дня и до 4 августа перекроют участок улицы Пирогова от Татищева до ВИЗ-бульвара.

Затем, с 4 августа по 2 октября, перекроют эту же улицу на участке от Верх-Исетского бульвара,13/1, до Верх-Исетского бульвара, 13д.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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