«Семь пятниц» все? Работники сообщили о закрытии магазинов с понедельника

Уже с понедельника, 10 июля, в Екатеринбурге закроются все магазины сети «Семь пятниц». Об этом рассказали сотрудники одного из алкомаркетов. Ранее в Екатеринбурге уже прекратили работу некоторые точки сети. Так, еще с мая не работает магазин на улице Гурзуфской, 16. О закрытии сети может косвенно говорить и то, что уже на протяжении некоторого времени не работает официальный сайт компании.

Напомним, сеть в начале июля прошлого года выкупила фирма «Юнилэнд-алко». Тогда актив был довольно проблемным – против сети было подано 35 исков на 353 миллиона рублей. Вероятно, выровнять ситуацию не удалось. По сообщениям СМИ, сеть у «Юнилеэнд-алко» выкупила компания «Бристоль», которая также специализируется на розничной продаже алкоголя, однако официальной информации на этот счет нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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