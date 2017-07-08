Теперь официально: Путин проведёт в Екатеринбурге два дня и заедет на «Дацюк-арену»

Пресс-служба Кремля официально подтвердила информацию о том, что видит президента Владимира Путина в Екатеринбург будет двухдневным.

По сообщению сайта главы государства, он проведёт в уральской столице воскресенье и понедельник. Помимо посещения стендов «Иннопрома», которое запланировано на утро 10 июля, Владимир Путин также навестит спортивный комплекс «Дацюк-арена», построенный за счёт гранта, который сам глава государства вручил хоккеистам из команды «Неоплан» за победу в фестивале НХЛ в Сочи в 2014 году, передаёт РИА «Новый День».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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