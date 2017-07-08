В элитном доме с панорамными окнами выпадают стекла (ФОТО)

В центре Екатеринбурга случилось ЧП во дворе жилого дома – на улице Малышева из окна дома с панорамным остеклением внезапно и безо всяких видимых причин выпала рама со стеклом.

Пролетев с высоты 20-го этажа, конструкция приземлилась на припаркованные внизу автомобили. Оба из них оказались повреждены. К счастью, никто из людей не пострадал – ни в машинах, ни поблизости никого не было.

Как рассказали «Новому Дню» жильцы дома, построенного СМУ-3, это уже не первое происшествие с окнами. Несколько лет назад во время грозы осыпалось окно в одной из квартир – только в этом случае осколки полетели не наружу, а внутрь жилого помещения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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