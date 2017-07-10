Футбольный турнир памяти Петра Хрустовского выиграли уфологи

В Екатеринбурге прошел традиционный фан-турнир памяти Петра Хрустовского – нападающего «Урала», который в июле 2003 года погиб в результате автокатастрофы на трассе Волгоград – Камышин. В этом году турнир стал уже четырнадцатым по счету и собрал 16 команд из разных городов России.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ФК «Урал», кроме коллективов, представляющих футбольных, хоккейных и мини-футбольных фанатов Екатеринбурга, борьбу за победу вели представители других городов: Перми, Челябинска, Уфы, Тюмени и Стерлитамака.

На первом этапе все команды были разбиты на 4 квартета, далее победитель определялся по системе плей-офф. В розыгрыше не было равных екатеринбургской команде U.F.O. «Уфологи» выиграли все три матча плей-офф в серии пенальти. В 1/4 финала U.F.O. победила «Кольцово», в полуфинале выиграла у «Челябинска», а в решающем поединке, также по пенальти, со счетом 8:7 превзошла прошлогодних победителей – команду «Заводские». В этой серии игроки команды U.F.O. реализовали все удары с 11-метровой точки.

Таким образом, «уфологи» стали четырехкратными победителями турнира памяти Петра Хрустовского. Однако нынешний успех ценен тем, что в предыдущий раз эта команда одерживала здесь победу 8 лет назад – в 2009 году. «Заводские» – вторые; а третье место заняли фанаты «Тюмени», выигравшие по пенальти у «Челябинска».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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