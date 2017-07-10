Уральцы за разведение костров выплатили около 1 млн рублей штрафов

Надзорные межведомственные группы в Свердловской области выявили сотни нарушителей пожарного законодательства. За пренебрежение правилами пожарной безопасности, в том числе в период особых противопожарных режимов, граждане в совокупности заплатили около 1 миллиона рублей штрафов, сообщили сегодня в пресс-службе областного управления МЧС.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в рамках работы профилактических групп, состоящих из сотрудников МЧС, полиции, лесничеств, чиновников и общественников, составлены более 400 протоколов об административном правонарушении, 327 человек получили штрафы. По статье 168 УК РФ, когда было уничтожено или повреждено чужое имущества из-за разведения костров, возбуждено два дела. В МЧС отмечают, что граждане игнорируют особые противопожарные режимы и продолжают сжигать мусор, траву и продукты отходов производственной деятельности. Это привело к ряду пожаров в лесах и населенных пунктах.

Сейчас особый противопожарный режим продолжает действовать в трех муниципальных образованиях Камышловского района – Восточном, Зареченском и Обуховском сельских поселениях.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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