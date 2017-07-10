Екатеринбуржцам начали выдавать Екарты с повременным тарифом (ФОТО)

Жителям Екатеринбурга, решившимся потестировать повременной тариф в общественном транспорте, сегодня начали выдавать новые Е-карты.

Как сообщается в официальной группе Е-карты «ВКонтакте», получить пластик с повременным тарифом можно по адресу: Малышева, 44, 6 этаж, с сегодняшнего дня по следующему графику: пн-пт: с 10:00 до 18:30, сб: с 10:00 до 16:00 на специальной стойке. Подробная информация о тестировании тарифа будет выдана в виде памятки при получении карточки.

Всего на тестирование записались более 200 человек. Пока особого ажиотажа в пункте выдачи нет. «С утра выдали 5 карт. Ждем наплыва в обеденное время», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» сотрудница, оформляющая карты.

Напомним, проезд для тестировщиков Е-карты будет стоить 28 рублей за получасовой интервал и 40 рублей за часовой, добровольцам придется платить из своего кармана. На первом этапе тестирование будет идти в трамваях и троллейбусах. Повременка в Екатеринбурге полностью должна заработать с 1 октября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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