В Екатеринбурге нашли «непристойную» рекламу секс-шопа с высунутым языком

Свердловское УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы местного секс-шопа, которую некоторые граждане сочли непристойной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФАС, в управление обратилась жительница города, увидевшая рекламу в вагоне метро. В рекламе использован «фрагмент лица от носа до шеи; в центре рекламы крупным планом изображён приоткрытый рот, губы, обведённые на 3/4 тёмным цветом, как помадой, слегка прикусанный язык, кончик которого высунут изо рта и приподнят вверх», – поясняют антимонопольщики. По мнению гражданки, данная реклама пошлая, низкая, отвратительная и противозаконная.

Чтобы изучить мнение потребителей рекламы о наличии / отсутствии в ней непристойного и оскорбительного образа, Свердловское УФАС России провело опрос на своем сайте. Получены такие результаты: да – 33% (16 голосов), нет – 67% (32 голоса). Таким образом, треть из опрошенных респондентов (значимое количество) воспринимают данную рекламу как неэтичную. Возбуждено административное производство.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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