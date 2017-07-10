Диме Пескову, который несколько дней плутал в лесу, подарили путевку на Черное море

Неравнодушные жители России подарили четырехлетнему Диме Пескову, выжившему в лесу, и его родителям путевку на море. Об этом РИА «Новый День» сообщили администраторы группы «Типичный Асбест».

По их словам, после благополучно завершившейся поисковой операции неравнодушные граждане начали сбор средств для подарка Диме. Сначала деньги перечисляли жители Асбеста и поселка Рефтинский, потом к ним присоединились жители Екатеринбурга, Магнитогорска, Салехарда, Тольятти и других городов России. Все в акции приняли участие более 300 человек, которые в общей сложности собрали 75 тысяч рублей. На эти деньги семья купила недельную путевку на море, куда Дима с родителями вылетит через месяц. К слову, раньше мальчик никогда не был на черноморском побережье.

Напомним, 10 июня Дима потерялся во время пикника с родителями на берегу Рефтинского водохранилища. Сотни волонтеров, спасателей и полицейских искали ребенка четыре дня. Когда мальчика обнаружили, он был в сознании, но его состояние было крайне тяжелым, он был обезвожен, его искусали комары и клещи. Как позднее пояснили доктора, мальчик ел траву и пил воду из болот, а также был тепло одет. Это и помогло ему выжить одному в лесу. Уже после того, как ребенка начали лечить, выяснилось, что еще до злополучного пикника он подхватил ветрянку, мальчика перевели в инфекционное отделение. Клещи, которых сняли с ребенка, не были переносчиками энцефалита. Никаких повреждений внутренних органов у ребенка не обнаружили. В конце июня его выписали из инфекционного отделения ГКБ № 40.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.07.17

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