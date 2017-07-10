Наталья Поклонская прилетит в Екатеринбург на Царские дни

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская посетит Екатеринбург во время празднования Царских дней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом депутат сообщила сегодня на своей страничке в Twitter. Поклонская уточнила, что появится в Екатеринбурге 17 июля. В этот день она проведет прием граждан «в связи с поступающими обращениями от жителей Урала». Прием будет проводиться с 15:00 до 20:00 в региональной общественной приемной «Единой России» по адресу: улица Розы Люксембург, 7.

Не исключено, что Поклонская примет и непосредственное участие в мероприятиях, приуроченных к Царским дням (будут проводиться в Екатеринбурге с 16 по 19 июля), например, в крестном ходе. Депутат не скрывает своей любви к последнему российскому императору Николаю II.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.07.17

Легкоатлетка Олеся Красномовец выдвинута кандидатом в думу Нижнего Тагила. / МУГИСО обязали заплатить за проигрыш 190 миллионов экс-директору «Рефтинской птицефабрики». / Японцы предлагают России построить не одну, а две ВСМ – по второй повезут свинину (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»