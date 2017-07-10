В новом екатеринбургском зоопарке появятся жирафы, пингвины и озера

Новый екатеринбургский зоопарк будет в 17 раз больше старого, и в нем появятся животные, содержать которых у города пока нет возможности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, концепция нового зоопарка была презентована сегодня на «Иннопроме», на стенде Екатеринбурга. О проекте, который станет важной точкой развития екатеринбургского мегаполиса, рассказали замглавы администрации города Сергей Тушин и коммерческий директор компании «Синара-Девелопмент» Алексей Смирнов.

По словам авторов замысла, зоопарк станет подарком к приближающемуся 300-летию уральской столицы, и непосредственно зона размещения животных станет только составной частью более масштабного проекта – «300-ПАРК», площадка для которого разместится на юго-западе Екатеринбурга в планируемом районе Новокольцовский.

Ожидается, что новый зоопарк займет почти 35 гектаров, что в 17 раз больше площади существующего.

Разработчики концепции руководствуются принципом максимально комфортного и естественного размещения обитателей вольеров. Люди, находясь за надежной, но зачастую незаметной преградой, смогут наблюдать за жизнью зверей. Все животные зоопарка будут представлены по зоогеографическому принципу: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида.

Коллекция пополнится новыми видами. Организаторы рассчитывают, что за счет расширения территории появится возможность разместить экзотических животных, для которых требуются особые условия экспозиции: жирафы, пингвины, тапиры и другие. Помимо наблюдений за животными для гостей будут доступны игровые площадки и зоны отдыха с разнообразной растительностью. За счет грунтовых вод и вод Истока на территории зоопарка будет создана сеть каналов, озер и водных ограждений, которые создадут особую атмосферу и украсят ландшафт рекреационных зон.

Разработчики концепции также заложили возможности для расширения научной деятельности сотрудников зоопарка и учащихся профильных вузов. В проекте зоопарка предусмотрено открытие ветеринарного комплекса, оборудованного современными операционными лабораториями, а также карантинным блоком.

Как отметил Сергей Тушин, реализация этого проекта позволит сформировать в Екатеринбурге еще одну яркую городскую достопримечательность, которая станет серьезной точкой притяжения как для внутреннего, так и для международного туризма и новейшим образовательным центром. «Зоопарки на протяжении многих лет являются самыми посещаемыми досуговыми учреждениями в мире. Мы уверены, что этот центр станет не только популярным досуговым комплексом, но и будет эффективным с экономической точки зрения, а значит может стать еще одной точкой развития Екатеринбурга», – сказал Сергей Тушин.

Алексей Смирнов подчеркнул, что в рамках проекта есть возможность создать и построить зоопарк таким образом, чтобы это было оптимально с точки зрения технологии содержания и экспонирования животных, удобства посетителей и минимизации эксплуатационных затрат. «Зоопарк проектируется с нуля на большой территории. Согласно проекту, первая очередь составит 19 гектаров и будет запущена к в 2023 году», – добавил он.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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