Житель Екатеринбурга вторые сутки пытается вызволить жену из отделения полиции: «Дома-то двое маленьких детей!"

В редакцию РИА «Новый День» обратился житель Екатеринбурга Михаил Иванов. По мнению мужчины, его супругу со вчерашнего дня неправомерно удерживают сотрудники полиции. Женщина лишена прав, но ей вменяют управление автомобилем. Задержанная утверждает, что за рулем была ее мать. По мнению женщины, сотрудник ГИБДД «нарисовал» ей нарушение после случившегося на месте личного конфликта.

Как рассказал агентству Михаил Иванов, автомобиль, в котором ехала пассажиром его жена, Яна Адыева, остановили 9 июля вечером неподалеку от Сысерти. За рулем была мать супруги. Михаил отмечает, что женщины очень похожи, и даже одежда в тот день у них была в одной цветовой гамме. Инспектор проверил документы и выяснил, что водитель не вписана в страховку. Затем сотрудник полиции, по словам женщин, начал настаивать на том, что за рулем была Яна. В процессе спора было решено доехать до отделения полиции №21 в Арамили. Там Яне Адыевой объявили, что она будет задержана до суда, ее вещи подвергнуты досмотру.

«Оснований для задержания человека, у которого двое несовершеннолетних детей, – не было. Я был у дежурного прокурора области, они тоже в шоке», – пояснил Михаил Иванов.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД, со слов его жены, отказались предоставить ей доказательства правонарушения. Переговоры с полицией она фиксировала, снимая на телефон, и представит записи суду. Заседание должно было пройти сегодня утром, но было перенесено. На данный момент женщина все еще находится в отделении.

РИА «Новый День» будет следить за развитием ситуации, доказательства обеих сторон будут опубликованы в ближайшее время. В пресс-службу УГИБДД по Свердловской области отправлен официальный запрос, но пока ответа в редакцию не поступило.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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