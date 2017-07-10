Из-за пыток в тагильской колонии осужденный попросил Путина лишить его гражданства РФ

Осужденный Захар Грицак, отбывающий наказание в ИК №5 (Нижний Тагил) за торговлю наркотиками, заявил о намерении отказаться от российского гражданства в знак протеста против пыток. Об этом РИА «Новый День» сообщили правозащитники Общественной наблюдательной комиссии, побывавшие на встрече с заключенными.

Со слов осужденного, в колонии он долгое время подвергался пыткам и физическому насилию со стороны ряда сотрудников ИК. «Так, по заявлению заключенного, в сентябре начальник отдела безопасности колонии по фамилии Промышленников перебил ему кадык, после чего осужденный стал задыхаться. В июне 2016 года его в дежурной части колонии избили до синяков. Но под моральным давлением ему пришлось отказаться от своих слов и сказать, что он сам упал», – говорят представители ОНК, опубликовавшие на своем сайте видео с признаниями зэка. В нем он обращается к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой лишить его гражданства РФ.

В ОНК добавляют, что жалобы от заключенных ИК №5 на пытки и физическое насилие поступают на протяжении нескольких лет. Следственный комитет не видит причин вмешиваться в ситуацию и прекратить незаконные действия извергов в погонах. В ГУФСИН РФ по Свердловской области насчет Грицака говорят, что этот зэк – злостный нарушитель порядка. По всем заявленным им инцидентам проводились проверки, и изложенные им факты не подтверждались. В ведомстве вновь отмечают, что подобные информационные вбросы от ОНК – пиар-ходы, цель которых – очернить работу ГУФСИН под любым предлогом.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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