Род Романовых удивлен молчанием РПЦ насчет останков царской семьи на фоне истории вокруг «Матильды»

Официальный представитель Объединения членов рода Романовых в России Иван Арцишевский заявил, что организация удивлена молчанием Русской православной церкви относительно «екатеринбургских останков» семьи последнего российского императора Николая II.

«Движение по этому вопросу есть. У патриарха было собрание в июне, где все эксперты подтвердили, что останки подлинные. Сейчас Церковь молчит. Трудно объяснить это молчание», – сказал Арцишевский «Интерфаксу». В Объединении Романовых убеждены, что вопрос захоронения останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии гораздо важнее обсуждения фильма Алексея Учителя «Матильда». «Если этот вопрос политический, то я не понимаю, где здесь политика. У нас нельзя показывать фильм, где Николай II целуется, но когда не захоронены дети императора, все молчат», – посетовал Арцишевский.

Он выразил сожаление по поводу контактов между представителями РПЦ и Дома Романовых великой княгини Марии Владимировны. «Мадридского дома Романовых не существует, это абсолютно нелегитимная организация. Если РПЦ работает с нелегитимной организацией, то это беда РПЦ. Весь мир признает одних Романовых, а Церковь по-своему решает. Но я православный человек, я отличаю церковь Христа от сборища епископов», – добавил Арцишевский.

Ранее сообщалось, что в середине июня в Москве под председательством патриарха Кирилла прошло совещание по вопросу установления идентичности «екатеринбургских останков». В заседании приняли участие представители СКР, а также члены специальной церковной комиссии. На заседании были заслушаны промежуточные доклады о проведении назначенных экспертиз в рамках уголовного дела, подготовленные представителями СКР и экспертного сообщества.

Было отмечено, что РПЦ может признать подлинность останков императора Николая II и его семьи только в том случае, если все экспертизы будут открытыми и честными. Такое мнение высказал глава Синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). «В нужный момент, когда будут обнародованы результаты всех экспертиз, церковь должна будет заново сформулировать свою позицию по отношению к подлинности екатеринбургских останков. Я не могу исключить, что церковь признает эти останки подлинными, но это произойдет только в том случае, если будут обнаружены убедительные доказательства их подлинности, если экспертиза будет открытой и честной», – сказал он.

Николай II, отрекшийся от престола в марте 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге около Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки 9 человек. Согласно выводам государственной экспертизы, они принадлежали членам царской семьи – Николаю II, его 46-летней супруге Александре Федоровне, их дочерям – 22-летней Ольге, 21-летней Татьяне, 17-летней Анастасии, а также лицам из их окружения – 53-летнему Евгению Боткину, 40-летней Анне Демидовой, 62-летнему Алоизию Труппу и 48-летнему Ивану Харитонову. Останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга.

В июле 2007 года в ходе археологических раскопок в 70 км к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы утверждают, что останки принадлежат цесаревичу Алексею и его сестре Марии, напоминает Newsru.com. Эти останки были помещены в хранилище Госархива РФ, директор которого впоследствии также высказывался за их захоронение.

В 2000 году РПЦ канонизировала Николая II и его семью, после чего обострилась дискуссия о подлинности останков. В случае ее подтверждения останки должны почитаться как святые мощи.

СКР завершил расследование уголовного дела о гибели семьи Николая II в январе 2011 года, признав останки, найденные под Екатеринбургом, подлинными.

Однако в октябре 2015 года патриарх Кирилл обратился к правительству с просьбой провести сравнительные генетические исследования останков Николая II и его отца императора Александра III. Положительные результаты такой экспертизы будут являться бесспорным доказательством подлинности останков Николая II и его семьи, уверены в церкви. Для выяснения дополнительных обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи было возобновлено предварительное следствие. Для экспертизы были взяты образцы крови деда императора Николая II – императора Александра II, погибшего во время теракта в 1881 году, – с его мундира, хранящегося в Эрмитаже.

Для того чтобы провести комплекс экспертиз, в том числе историческую, генетическую, антропологическую для бесспорной идентификации погибших, в 2015 году была проведена эксгумация останков Николая II и императрицы Александры Федоровны в Петропавловском соборе Петербурга.

Представители рода Романовых надеются на упокоение останков детей царя в июле 2018 года. После завершения всех экспертиз вопрос о подлинности останков будет вынесен на Архиерейский Собор РПЦ.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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