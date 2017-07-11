Ми-8 со спасателями вылетел из Екатеринбурга в Курган для помощи в поисках потерявшихся детей

Вертолет Ми-8 МЧС России из аэропорта Кольцово с 9 спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС направляется в Курганскую область для участия в поисках двух потерявшихся там детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели оснащены всем необходимым для работы и проживания в полевых условиях: палатки, навигаторы, сотовая связь, спецодежда и сухие пайки. Уральские спасатели имеют богатый опыт проведения поисковых операций. На данный момент всего в поисках потерявшихся детей в Шатровском районе Курганской области задействованы 148 человек, 21 единица техники (МЧС, полиция, волонтеры).

Как напоминает ГУ МЧС по Курганской области, дети пропали накануне в районе села Самохвалово Шатровского района. Со слов родителей: мальчики 9 и 10 лет ушли с одним телефоном, который впоследствии оказался выключен («аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне действия сети»).

Район поисково-спасательных работ разбит на кварталы и участки, руководителем работ является глава Шатровского района Леонид Рассохин. В настоящее время обследовано 4 квартала и частный сектор с. Самохвалово. Следы детей обнаружены на грейдере в 25 км от Самохвалово, туда направлен трактор, также в районе поиска задействованы беспилотные летательные аппараты.

Екатеринбург, Курган, Служба информации РИА «Новый День»

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