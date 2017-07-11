На Среднем Урале женщина отсудила 85 тысяч за взорвавшийся чайник

Жительница Каменска-Уральского отсудила 85 тысяч у продавца за взорвавшийся чайник. В результате ЧП годовалый ребенок женщины получил серьезные ожоги.

Инцидент произошел в 2015 году. В октябре женщина купила в магазине электрочайник за 1 289 рублей, а спустя полтора месяца при кипении воды в приборе произошел хлопок, вода и осколки разлетелись во все стороны. Они попали на годовалую дочь женщины, девочка получила ожоги II и III степени.

Сначала женщина обратилась к продавцу с претензией, попросив вернуть деньги и выплатить компенсацию морального вреда. Однако реакции от администрации магазина не последовало. После чего с помощью организации Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» женщина обратилась в суд.

«Суд удовлетворил требования истца частично. С индивидуального предпринимателя было взыскано 85 096 рублей, в том числе 1 289 рублей – стоимость чайника, 4 975 рублей – неустойка, 50 000 рублей – компенсация морального вреда, по 14 066 рублей – штраф в пользу истца и общественной организации, 700 рублей – госпошлина», – рассказали в пресс-службе облсуда. Ответчик обжаловал решение суда, настаивая на том, что истец не соблюдала правила эксплуатации прибора. Облсуд довод не принял, заключения товароведческих экспертиз прямо указывали на производственные недостатки изделия, а не на нарушение истцом инструкции по использованию товара.

В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда в силе.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

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