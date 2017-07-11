В Екатеринбурге потеплеет к выходным

По прогнозу синоптиков, в Екатеринбурге в ближайшее время должна наладиться погода. Если сегодня Росгидрометцентр еще обещает дожди и +20 градусов днем, то в последующие дни будет тепло и солнечно.

Так, в среду, 12 июля, днем ожидается уже +22 градуса, в четверг будет +23, а в пятницу воздух прогреется до +25 градусов. Все эти дни дождей не будет. Небольшие осадки возможны в субботу и воскресенье, зато будет еще теплее – до +27.

Следующая рабочая неделя тоже начнется с тепла – синоптики обещают в понедельник +28 градусов и солнечно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.07.17

Прокуратура: «борзые» владельцы уральского завода выплатили рабочим свыше 5,4 млн рублей. / На Среднем Урале женщина отсудила 85 тысяч за взорвавшийся чайник. / Ми-8 со спасателями вылетел из Екатеринбурга в Курган для помощи в поисках потерявшихся детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»