Житель Алапаевска «заминировал» здание суда

Полиция Алапаевска задержала местного жителя, подозреваемого в лже-терроризме – мужчина «заминировал» здание суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации МО МВД РФ «Алапаевский», уралец позвонил в органы внутренних дел и сообщил о том, что здание городского суда на улице Братьев Серебряковых скоро взлетит на воздух. Помещения судебной инстанции и прилегающую к нему территорию обследовали, каких-либо предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было.

Сыщики угрозыска оперативно установили личность звонившего. Им оказался безработный местный житель 1989 года рождения. Его доставили в участок, где он пояснил, что звонок в полицию совершил из дома, будучи пьяным. «Таким образом, с его слов, он хотел пошутить», – говорят в полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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