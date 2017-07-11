В Свердловской области на территории детсада ветка тополя придавила ребенка

В Краснотурьинске прокуратура выясняет обстоятельства падения ветки тополя на 6-летнюю девочку, в результате чего ребенок получил серьезные травмы.

Как сообщила сегодня РИА «Новый День» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, инцидент произошел на территории детского сада №11. «Ветка сухого тополя из соседнего детского сада (учреждения граничат друг с другом) упала на девочку, которая была на прогулке с другими детьми. Ребенок был доставлен в Краснотурьинскую городскую больницу, где у него диагностировали тяжелую травму головы. Девочка прооперирована, сейчас она переведена из отделения реанимации в общую палату, состояние удовлетворительное», – отметила собеседница агентства.

Прокуратура Краснотурьинска устанавливает обстоятельства произошедшего. Запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание территории детского дошкольного учреждения, в том числе за спиливание сухих веток с тополей. Также определяется степень тяжести причиненного здоровью девочки вреда.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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