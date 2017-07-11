«Екателябинск или Челобург – неважно, но совместный стратегический проект нужен» / Два уральских региона создадут «точку роста» для всей страны

Свердловская и Челябинская области впервые в истории объединяются для создания совместного мегапроекта – высокоскоростной магистрали «Челябинск – Екатеринбург», который в будущем станет «точкой роста» для экономики не только Уральского федерального округа, но и всей страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера вечером в Доме журналистов состоялось заседание Ассоциации экспертных клубов УрФО, на котором представители власти, бизнеса, журналисты и политологи двух регионов обсудили различные аспекты проекта. Дискуссию модерировал руководитель Уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин. На встрече присутствовали замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин, первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев.

Замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский заявил, что географическое положение Екатеринбурга и Челябинска дает Уралу уникальные экономические возможности: это практически единственный случай в России, когда два города-миллионника расположены на расстоянии всего около 200 км друг от друга, и с точки стратегического планирования это нельзя не использовать максимально.

«Полуторачасовая транспортная доступность – это уже практически единая агломерация», – подчеркнул он. Строительство ВСМ позволит развивать территории вокруг обоих городов и увеличит рынок труда. В зоне двухчасовой доступности окажутся порядка 3,2 миллионов человек. Высокинский отметил, что столицы Среднего и Южного Урала уже «притягиваются» друг к другу, как магнитом: от Екатеринбурга в направлении Челябинска на 60 км тянутся коттеджные поселки, аналогично – в обратном направлении. По его словам, пора отказаться от парадигмы «соперничества» регионов и перейти к сотрудничеству: большое будущее у Екатеринбурга и Челябинска есть только в том случае, если они будут развиваться как единый организм. В случае реализации проекта ВСМ, уверен замгубернатора, агломерация Екатеринбург – Челябинск станет третьей по величине в России после Московской и Ленинградской, а также точкой роста для страны в восточном направлении. «А как она будет называться – Екателябинск или Челобург – неважно. Важно объяснить людям уже на этом этапе, что никто никого «насильно в свадьбу не тянет», – отметил Высокинский, – Не пойдем навстречу друг другу – проиграем, поэтому начинать это движение надо уже сейчас».

Генеральный директор компании «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов второй раз за день рассказал о некоторых характеристиках ВСМ – ранее она презентована на площадке выставки «Иннопром». Проект планируется реализовать в форме концессии, где концессионером выступит УСМ, концедентом – Российская Федерация. Это позволит начать строительство без привлечения бюджетных средств. С точки зрения финансирования, 20% средств планируется привлечь за счет инвесторов, еще 80% – с помощью займов. Сумма затрат в данный момент актуализируется. После того, как магистраль построят, вложения инвесторов будут возмещены перевозчиками, которые станут пользоваться этим инфраструктурным объектом. Примерная длина ВСМ составит 220 километров, скорость поезда будет достигать до 300 километров в час, время в пути между городами займет до часа и десяти минут. На маршруте скоростных поездов будет 4 станции: Екатеринбург, аэропорт Кольцово, аэропорт Баландино и Челябинск. Вагоны будут двух типов: эконом и бизнес-класса. Ввод в эксплуатацию магистрали запланирован на 2023-2024 годы. Пассажиропоток на второй год эксплуатации магистрали оценивается экспертами в 2 млн 125 тысяч человек. Стоимость проезда будет чуть выше стоимости проезда по тому же маршруту в автобусе, но уровень комфорта будет несопоставим. Также создатели магистрали уверены, что на поезд пересядут многие уральцы, которые регулярно путешествуют из Екатеринбурга в Челябинск на личном автомобиле, так как это избавит их от рисков, связанных с дорожными и погодными факторами. Активизируются и грузовые перевозки.

Куратор проекта со стороны Челябинской области, замгубернатора Руслан Гаттаров добавил, что на современном этапе в экономическом плане выигрывает тот регион, который побеждает в борьбе за людей, и в качестве позитивного примера привел Казань, которая активно позиционирует себя как комфортный город с высоким качеством жизни. Строительство ВСМ Екатеринбург – Челябинск станет тем проектом, который позволит уральской агломерации выйти на новый уровень. «Агломерационные эффекты возможны, только если будет построена ВСМ», – подчеркнул он.

Участники встречи особо отметили, что они полностью открыты для общественного обсуждения проекта, и призвали уральских журналистов и политологов присоединиться к ним в качестве экспертов. «Какие идеологические мины могут быть здесь заложены? Что может смутить общественность? Для ответа на эти вопросы мы приглашаем вас. Давайте в следующий раз соберемся в Челябинске, и тогда экономисты будут молчать, а политологи и журналисты – говорить», – предложил Александр Высокинский.

Екатеринбург, Челябинск, Евгения Вирачева

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