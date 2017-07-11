На Тюменском тракте из-за ремонта на 4,5 месяца вводят реверсивное движение

Дорожные службы на 4,5 месяца перекроют часть автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень в районе поселка Косулино.

Как рассказали РИА «Новый День» в ФКУ «Уралуправтодор», на магистрали запланирован плановый ремонт дорожного полотна с 17 июля по 30 ноября 2017 года. Речь идет об участке трассы с 23 до 35 километр. В связи с этим движение по федеральной автодороге в течение 4,5 месяцев будет ограничено. На указанном участке организуют реверсивное движение, кроме того, дорога будет сужена до трех полос. Автомобилистам следует быть готовыми к заторам и по возможности выбирать пути объезда.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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