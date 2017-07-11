В Нижнем Тагиле мужчина покусал полицейского

Накануне в Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина покусал сотрудника полиции, который вместе с коллегой прибыл на вызов в один из домов на Вагонке. Мужчина, как оказалось, не хотел покидать место застолья, а потому хозяйка жилища вызвала правоохранителей. Засидевшийся гость укусил полицейского за палец, а затем ударил его коллегу в нос.

«Задержанным оказался 33-летний водитель градообразующего предприятия. В 2011 году он уже привлекался к уголовной ответственности за насилие в отношении полицейского и был приговорен к условному лишению свободы сроком на полгода», – пишет агентство «Между строк».

Теперь мужчине грозит реальный срок лишения свободы до пяти лет по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 11.07.17

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