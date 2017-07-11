На Иннопроме показали инновационный способ избавления от луж (ВИДЕО)

Посетители выставки Иннопром сегодня могли в действии видеть инновации в ЖКХ. Работники «Екатеринбург-Экспо» продемонстрировали оригинальный способ борьбы с лужами на тротуарах. Правда, оценить эффективность данного метода трудно, но в эффектности он точно уступает обычной ливневой канализации.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 11.07.17
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