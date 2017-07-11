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На Иннопроме показали инновационный способ избавления от луж (ВИДЕО)

Посетители выставки Иннопром сегодня могли в действии видеть инновации в ЖКХ. Работники «Екатеринбург-Экспо» продемонстрировали оригинальный способ борьбы с лужами на тротуарах. Правда, оценить эффективность данного метода трудно, но в эффектности он точно уступает обычной ливневой канализации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.07.17

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