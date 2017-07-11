На Иннопроме показали инновационный способ избавления от луж (ВИДЕО)

Посетители выставки Иннопром сегодня могли в действии видеть инновации в ЖКХ. Работники «Екатеринбург-Экспо» продемонстрировали оригинальный способ борьбы с лужами на тротуарах. Правда, оценить эффективность данного метода трудно, но в эффектности он точно уступает обычной ливневой канализации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.07.17

В Царские дни по Екатеринбургу пройдут два крестных хода. / В Нижнем Тагиле мужчина покусал полицейского. / Обманутых дольщиков, вышедших на пикет, обманом привлекли к ответственности за несогласование митинга (ВИДЕО, ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»