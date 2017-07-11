Отдел «К» помог выявить группу мошенников, кравших деньги с пластиковых карт

Сотрудники полиции задержали группу мошенников, при помощи смс-уведомлений выведывавших у клиентов банков номера и пин-коды пластиковых карт.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, задержанные присылали гражданам смс с сообщением о списании со счета их сбережений. Для отмены этой операции предлагалось предоставить номер карты и другие сведения, а затем прийти к ближайшему банкомату и выполнить ряд действий. В результате этой операции деньги потерпевших переводились на подконтрольные участникам группы банковские карты.

Авторами нехитрой, но, как оказалось, эффективной схемы, были два неработающих 30-летних жителя Екатеринбурга. По предварительным данным, ущерб составляет более 1000000 рублей. Подозреваемые дали признательные показания. Именно по этой причине до судебного заседания они будут находиться под подпиской о невыезде.

«Собранные по данному факту материалы полицейские отдела «К» направили в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Рекомендую гражданам ни в коем случае не реагировать на подозрительные смс-сообщения. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться, прежде всего, в банк, клиентом которого вы являетесь», – сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото Валерия Горелых

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.07.17

Не только в Тагиле. Белоярские коммунальщики с февраля не получали зарплату. / На Иннопроме показали инновационный способ избавления от луж (ВИДЕО). / В Царские дни по Екатеринбургу пройдут два крестных хода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»