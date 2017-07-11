Вторник, 11 июля 2017, 12:17 мск

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Улицу Фурманова снова перекопают

Улицу Фурманова снова перекопают

Улицу Фурманова с сегодняшнего дня перекроют на три месяца. Движение по ней возобновится только в начале октября. По данным пресс-службы ЕТК, там будут ремонтировать тепломагистраль на участке от Серова до Московской. «Это последний этап масштабного проекта по реконструкции тепломагистрали М-24 на участке от Цвиллинга до Московской», – уточнили в пресс-службе предприятия.

Напомним, тепломагистраль, которая проходит по Фурманова, ремонтируют с 2014 года. В прошлом году энергетики перекрывали участок улицы от 8 марта до Серова перекрывали на пять месяцев

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.07.17

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