Жители Красноуральска почти неделю остаются без горячей воды

В Красноуральске прокуратура через суд добивается возвращения жителям горячей воды, которую они не получают уже почти неделю.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 5 июля АО «ГАЗЭКС» приостановило подачу газа на котельные города, эксплуатируемые МУП «Красноуральская теплосетевая компания». В результате весь жилищный фонд, а также социально значимые объекты – школы, детские сады и больницы – остались без горячей воды.

После проведенной проверки прокуратура направила в суд иск с требованием признать действия АО «ГАЗЭКС» незаконными. Также надзорное ведомство потребовало от нескольких местных управляющих компаний возобновить подачу горячей воды. В настоящее время исковое заявление по существу не рассмотрено. Но Красноуральский городской суд согласился с принятием важной обеспечительной меры – коммунальщиков обязали еще до вынесения вердикта восстановить водоснабжение. «По заявлению прокурора выданы исполнительные листы, которые направлены на исполнение в службу судебных приставов», – добавляют в ведомстве.

Красноуральск, Свердловская область, служба новостей РИА «Новый День»

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